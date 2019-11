Prinses Mabel heeft zaterdagmorgen het jaarthema gepresenteerd voor de viering van 75 jaar Vrijheid. Het nationaal comité 4 en 5 mei had haar uitgenodigd daar de tekst voor te schrijven. Mabel droeg zelf haar verhaal voor tijdens een bijeenkomst van de lokale comités uit heel Nederland in Amersfoort.

Het jaarthema ‘Verhalen om nooit te vergeten’ kan als leidraad en inspiratie dienen voor de herdenkingen en vieringen die komend jaar overal in Nederland worden gehouden ter gelegenheid van de 75e verjaardag van de bevrijding.

Prinses Mabel heeft van haar bijdrage een persoonlijk verhaal gemaakt, zo zei ze bij de introductie. “Wat al deze verhalen vertellen, is dat vrede en veiligheid, democratie en mensenrechten, niet vanzelfsprekend zijn. Het kan zomaar anders worden, ook in landen met een oude democratische traditie en een solide rechtsstaat”, aldus Mabel.

Ieder jaar vieren

“Is het 75 jaar na de bevrijding van Nederland nog nodig om onze vrijheid ieder jaar opnieuw te vieren? Ja!”, zei de prinses. “Onze vrijheid, onze democratie, onze rechtsstaat en onze vrije pers lijken zo normaal, maar zijn dat allerminst. Ze zijn fragiel en vergen daarom dagelijks onderhoud – door ons als collectief en door ieder van ons als individu.”

Volgens Mabel vraagt het in stand houden van “onze vrijheid dat we oog hebben voor onze medemens – ongeacht geslacht, huidskleur, achtergrond of geaardheid. We moeten ons uitspreken tegen intolerantie en haat. Want hoe kun je gelukkig zijn als jouw geluk ten koste gaat van het geluk van anderen? Hoe kan een mens werkelijk vrij zijn als een ander dat niet is. Ware vrijheid verbindt.”