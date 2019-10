Canada herdenkt zondag alle Canadese militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland om het leven zijn gekomen. Daarbij zijn Prinses Margriet en haar man Pieter van Vollenhoven aanwezig.

Margriet heeft een speciale band met Canada, omdat zij in 1943 tijdens de oorlog in dit land is geboren. De Memorial Day of Canada vindt plaats op de erebegraafplaats in Bergen op Zoom.

Het is zondag precies 75 jaar geleden dat de Canadezen Bergen op Zoom bevrijdden. Dat was tijdens de Slag om de Schelde. Het Canadese 1e Leger had het bevel over deze slag, die wekenlang duurde en waarbij bijna 13.000 slachtoffers vielen. Door het winnen van de slag kregen de bevrijders toegang tot de haven van Antwerpen, zodat ze hun troepen in Europa konden bevoorraden.

Grote drukte

Op de erebegraafplaats in Bergen op Zoom rusten 986 gesneuvelde Canadezen. Het grootste Canadese ereveld is in Groesbeek bij Nijmegen, waar 2331 slachtoffers liggen. In het Overijsselse Holten zijn nog eens 1394 omgekomen Canadezen begraven.

De ceremonie begint zondag om 11.00 uur. De organisatie verwacht grote drukte en waarschuwt bezoekers dat de wegen in de buurt van het ereveld worden afgesloten zodra alle parkeerplaatsen vol zijn.