Prinses Margriet leert bij over Slag om de Schelde

Prinses Margriet heeft vrijdagmiddag het verbouwde Bevrijdingsmuseum Zeeland geopend. De zus van Beatrix kreeg na de opening ook een rondleiding door het uitgebreide en heringerichte pand in Nieuwdorp op Zuid-Beveland en sprak er met oorlogsveteranen en vrijwilligers die hebben meegewerkt aan de bouw en inrichting van het museum.

Een belangrijk thema in het Bevrijdingsmuseum Zeeland is de Slag om de Schelde, deze maand precies 75 jaar geleden. Deze veldslag heeft een sleutelrol gespeeld in de bevrijding van Nederland en bij het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog.

Dit jaar en volgend jaar viert Nederland 75 jaar vrijheid met verschillende feesten en herdenkingen. Leden van het koningshuis wonen meerdere van deze evenementen bij.