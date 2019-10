Prinses Margriet heeft zondag in Bergen op Zoom een krans gelegd voor de Canadese militairen die zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Margriet en haar man Pieter van Vollenhoven woonden zondag een herdenkingsbijeenkomst bij op de Canadese oorlogsbegraafplaats in Bergen op Zoom.

Het is zondag precies 75 jaar geleden dat Bergen op Zoom door de Canadese strijdkrachten werd bevrijd. De bevrijding volgde op de Slag om de Schelde waarbij bijna 13.000 geallieerde slachtoffers vielen.

Tijdens de Memorial Day of Canada worden alle Canadese militairen herdacht die omkwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog en in Nederland zijn begraven. Ruim 900 van deze Canadese militairen liggen begraven op de oorlogsbegraafplaats in Bergen op Zoom.