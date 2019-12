Prinses Margriet is maandag in het Zwitserse Genève aanwezig bij een bijeenkomst in het kader van de 33e internationale conferentie van Rode Kruis- en Rode Halve Maan-verenigingen. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst dinsdag. Op de bijeenkomst spreekt de 76-jarige prinses met verschillende partijen over rampenpreventie.

Het evenement waar Margriet bij aanwezig is, wordt georganiseerd door het Rode Kruis Prinses Margriet Fonds, dat zich inzet voor het verminderen van de impact van natuurgeweld op kwetsbare gemeenschappen. Naast naamgever van dit specifieke fonds is Margriet erevoorzitter van het Nederlandse Rode Kruis.

De internationale conferentie van het Rode Kruis vindt eens in de vier jaar plaats. Ditmaal staat de ontmoeting in het teken van onder meer de effecten van klimaatverandering, het bestrijden van epidemieën en pandemieën, en van nieuwe technologieën. De conferentie vindt plaats van 9 tot en met 12 december.

Als erevoorzitter was Margriet maandagavond overigens ook aanwezig bij de tweejaarlijkse Henry Dunant-lezing van het Rode Kruis. Daar werd Inge Brakman, de scheidend voorzitter van het goede doel, benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.