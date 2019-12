Koning Willem-Alexander is vrijdagmiddag in Wageningen met gejoel, gefluit en spreekkoren verwelkomd bij de opening van het splinternieuwe voedselinnovatiecentrum van Unilever. Het protest was niet bedoeld voor de koning, maar tegen de komst van de multinational naar het terrein van de universiteit. “Onze kennis is niet jullie zaak” (‘Our knowledge is not your business’) meenden de demonstranten, onder wie veel studenten.

Unilever, dat nu beschikt over het ‘duurzaamste onderzoekscentrum ter wereld’, koos juist voor Wageningen vanwege de mogelijke kruisbestuiving. “Als voedselproducent voelen we ons verantwoordelijk om bij te dragen aan oplossingen voor honger en obesitas. Hier in Wageningen zitten we tegenover de belangrijkste universiteit wereldwijd op het gebied van voedsel”, aldus vicepresident Carla Hilhorst tegen Omroep Gelderland.

Unilever heeft in het zogenoemde Global Foods Innovation Centre alle onderzoek en ontwikkeling voor voedingsmiddelen ondergebracht. Daarvoor zijn onderzoekers uit vestigingen in Vlaardingen, Duitsland en Polen overgeplaatst naar Wageningen.

De koning woonde een paneldiscussie bij van het openingssymposium ‘Foods as a force for good’. Na de openingshandeling kreeg hij een rondleiding door het innovatiecentrum en sprak onder meer met medewerkers van het laboratorium en de demonstratiekeuken.