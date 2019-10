Koningin Máxima heeft woensdagmiddag een werkbezoek gebracht aan de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) in het Trippenhuis in Amsterdam. Ze sprak met wetenschappers en studenten over de gevolgen voor de wetenschap bij een brexit.

Máxima werd bij aankomst op ongebruikelijke wijze ontvangen door de interactieve robot Leolani. De robot is ontworpen en geprogrammeerd door internationale studenten van de Vrije Universiteit in Amsterdam. De robot ging in gesprek met de koningin over internationale uitwisseling van kennis en samenwerking.

Vervolgens sprak Koningin Máxima met een aantal studenten en wetenschappers over de gevolgen van een brexit voor de samenwerking tussen universiteiten, de positie van de wetenschap binnen Europa en het effect van een brexit op euroscepsis. Het gezelschap deelde ook persoonlijke verhalen met Máxima. Zo gaven studenten en wetenschappers aan terug te zijn verhuisd naar het Europese vasteland vanwege de onzekerheden. Ook studenten uit het Verenigd Koninkrijk gaven aan niet zeker te zijn van hun positie op de Europese arbeidsmarkt als de brexit wordt doorgezet. Als voordeel van een brexit werd aangegeven dat deze mogelijk kansen biedt voor Nederlandse universiteiten om meer EU-onderzoeksfondsen te verkrijgen, waar eerder de Britse universiteiten succesvol waren.