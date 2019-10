Theaterproducent Rick Engelkes ontwikkelt een nieuwe spektakelmusical over Willem van Oranje. De voorstelling gaat op 7 maart 2021 in première in een tijdelijk theater dat daarvoor gebouwd wordt op Delft Campus Zuid.

“Al in 2014 ontstond het idee om een musical over het leven van Willem van Oranje te maken, een van de belangrijkste figuren uit onze geschiedenis. We willen zijn verhaal op zo’n eigentijdse, spectaculaire manier verbeelden dat het je inspireert en energie geeft”, zegt Rick Engelkes vrijdag.

Theatermakers Geert Lageveen en Leopold Witte schrijven het script van de muzikale theatervoorstelling. De voorstelling vertelt het levensverhaal van Willem van Oranje (1533-1584) en neemt bezoekers mee naar zijn tijd, zijn strijd en zijn overwegingen. “Het is uniek dat zijn verhaal, het verhaal van een Delfts icoon, hier wordt verteld. Ik verwacht dat de musical veel mensen naar onze Prinsenstad zal brengen”, zegt wethouder Bas Vollebregt van de gemeente Delft.

Engelkes streeft naar een voorstelling “die je meeneemt naar de tijd waarin iets heel belangrijks in beweging werd gezet; een strijd voor vrijheid van geloof, onafhankelijkheid en tolerantie. Thema’s die vandaag de dag nog steeds actueel zijn.”

Wie de rollen gaan vertolken in de theaterproductie wordt in een later stadium bekend. De kaartverkoop begint in maart 2020. In mei begint de bouw van het theater in Delft.