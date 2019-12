Prinses Amalia krijgt zaterdag op sociale media tientallen felicitaties ter gelegenheid van haar zestiende verjaardag. Tegelijkertijd maakt Twitter zich vrolijk over een bericht waarin werd gesteld dat de prinses de eventuele aanschaf van een elektrische scooter – waarop ze nu mag rijden – van haar zakgeld zal moeten betalen.

In reacties wordt spottend opgeroepen tot een nationale inzamelingsactie, terwijl iemand anders opmerkte dat gezien haar toekomstige staatsuitkering het afsluiten van een persoonlijke lening ook geen probleem moet zijn. Die uitkering van rond de 1,5 miljoen euro waar Amalia recht op heeft wanneer ze over twee jaar meerderjarig wordt, is ook onderwerp van discussie naar aanleiding van een artikel op de website van de NOS.

Daarin wordt uit de doeken gedaan dat de uitkering voor de troonopvolger ook in het verleden gevoelig lag, maar dat de prinses of haar ouders namens haar er niet vanaf kunnen zien. Anders dan bijvoorbeeld in België ligt de uitkering wettelijk vast. De reacties zijn verdeeld. Er zijn twitteraars die vinden dat er niet moet worden gezeurd: het hoort bij het hebben van een koningshuis. Anderen vinden dat het geld beter aan andere zaken kan worden besteed of dat het tijd is voor een republiek.