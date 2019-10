Pieter van Vollenhoven heeft donderdag in Baarn de fototentoonstelling geopend die gekoppeld was aan zijn televisieprogramma bij Omroep MAX. Samen met een jury maakte hij de selectie van dertig winnaars.

“Er was zelfs een fotograaf een prijswinnaar en een aardig meisje van 10 jaar oud bij, die een prachtige uil in de dierentuin had gefotografeerd”, schrijft Van Vollenhoven, de echtgenoot van prinses Margriet, op Twitter over zijn keuzes. “Tja.. je moet ergens beginnen, maar de foto was echt een succes!”

Gezocht werden opnamen die het afgelopen jaar in Nederland zijn gemaakt en die ‘landschap, dier of plant’ als onderwerp hebben. Huisdieren telden niet mee, en foto’s mochten ook niet bewerkt zijn. In totaal waren er zo’n 1700 foto’s ingestuurd. De tentoonstelling is tot 24 december te zien op Kasteel Groeneveld in Baarn.

De expositie komt voort uit het programma Professors op Pad, waarin Van Vollenhoven met zijn collega en goede vriend Joop Schaminée de natuur in trok. Omroep MAX wil nog een reeks van het programma maken.