Pieter van Vollenhoven opent vrijdag het vernieuwde DAF museum in Eindhoven. De tentoonstellingsruimte is uitgebreid met 1100 vierkante meter naar in totaal 7000 en het museum heeft een nieuwe entree, winkel, cafetaria en kantoorruimte gekregen. Aan de collectie zijn vrachtwagens toegevoegd die de afgelopen twee decennia in de DAF-fabriek zijn gemaakt. Door de uitbreiding van het vloeroppervlak is er nu ruimte voor het inrichten van wisseltentoonstellingen met voertuigen die anders nooit te zien zijn.

In het museum staan bedrijfswagens, bussen, militaire voertuigen en rallywagens die door Van Doorne’s Automobiel Fabriek zijn ontwikkeld. Ook is er een grote collectie personenwagens, waaronder prototypen die nooit in productie zijn genomen. Jaarlijks bezoeken ongeveer 60.000 mensen het museum dat gerund wordt door 160 vrijwilligers.

Het DAF museum, dat in 1993 zijn deuren opende, staat op de plek waar Hub en Wim van Doorne in 1928 in de werkplaats van een brouwerij hun bedrijf begonnen.