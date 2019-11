Vol programma voor Frederik en Mary in Polen

Kroonprins Frederik van Denemarken brengt maandag een bezoek aan Polen. Samen met zijn vrouw kroonprinses Mary viert Frederik dat de Denen honderd jaar geleden de diplomatieke betrekkingen herstelden met Polen.

Polen had na de Eerste Wereldoorlog zijn onafhankelijkheid herwonnen en Denemarken herstelde kort daarop de betrekkingen met het land. Het bezoek van Frederik en Mary zal zich concentreren op de Deens-Poolse samenwerking op het gebied van defensie, energie, handel en cultuur.

De Polen hebben een vol programma voor de Deense royals in elkaar gezet. Zo wordt het paar ontvangen door de Poolse president Andrzej Duda. Ook is er een lunch met het presidentiële paar. Daarna staan er enkele korte bezoeken op het programma en zullen Frederik en Mary een gedenkplaat onthullen die gemaakt is door Deense beeldhouwer Bertel Thorvaldsen.

In het tweede deel van de middag bezoeken Frederik en Mary, apart van elkaar, een aantal rondetafelconferenties. Hun bezoek aan Polen wordt afgesloten met een concert en een receptie.