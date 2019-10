De komst van Laurentien, Máxima en Mabel heeft flink wat veranderd in de koninklijke familie. “Zij hielpen ons elkaar wat opener te bejegenen”, vertelde prins Constantijn in het interview dat hij ter gelegenheid van zijn 50e verjaardag gaf aan RTL Nieuws.

“Wij gingen niet heel erg diep in op onze emotionele roerselen”, blikte Constantijn terug op zijn jeugd. “Dat is niet onze sterkste kant. Dat de vrouwen in ons leven kwamen heeft geholpen wat meer open te staan en emoties te tonen.” Constantijn en zijn oudere broers Friso en Willem-Alexander waren gewend elkaar “alleen maar de waarheid te vertellen”. Van hun partners leerden ze “wat meer vragen te stellen”.

Tijdens hun jeugd spraken Willem-Alexander, Friso en Constantijn nauwelijks over de uitzonderingspositie waarin de oudste als kroonprins zat. “Misschien hadden we daar wel te weinig respect voor. We hebben weinig aan hem gevraagd hoe hij erin zat. Voor ons was het evident: dat is jouw toekomst”, zei Constantijn.

Friso

De prins sprak ook open over het gemis van Friso, die in 2013 overleed. “De emoties zijn lastig”, zei hij terwijl hij tegen zijn tranen vocht. “Maar Friso is nu overal.” Constantijn denkt niet dagelijks aan zijn broer, maar die is “wel een belangrijk deel van ons gezin”. “Ik mis hem omdat hij in ons gezin ook wel mijn rationele sparringpartner was. We konden het goed vinden met elkaar.”

Constantijn vertelde dat Friso hem hielp de overstap van de overheid naar het bedrijfsleven te maken. “Hij zei: als jij die stap wil zetten, ga dan maar gewoon het hele MBA-programma doen. Dan moet je even flink door de wasstraat heen.” De prins luisterde naar zijn broer en kwam zo in aanraking met ondernemerschap en technologie, onderwerpen waar hij zich nog steeds mee bezighoudt. “In de fase van mijn werk waarin ik nu zit zou hij ook een hele goede inbreng hebben”, denkt Constantijn. “Hij was een goede investeerder, was zelf ondernemer en was heel analytisch. Dat had ik allemaal wel kunnen gebruiken.”