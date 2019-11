Het had minstens tien minuten droog moeten zijn, maar het einde van koning Willem-Alexanders werkbezoek aan Warmond viel ondanks de vele blikken op Buienradar in het water. De regen weerhield de koning er echter niet van om zijn beloofde fietstochtje te maken samen met zijn kersverse fietsmaatje, de 95-jarige Johan Waanders.

Bij aankomst was de koning zelf nog te gast op een van de duofietsen, maar bij vertrek kroop Willem-Alexander zelf achter het stuur. Na een korte instructie over de elektrische fiets kon de rit door de stromende regen beginnen. Gelukkig voor de koning bleef hij meest droog doordat hij onder de paraplu van zijn maatje kon schuilen.

Waanders maakt al enkele jaren dankbaar gebruik van Stichting Fietsmaatjes. Hij is een van de vele zogeheten gasten die samen met vrijwilligers fietstochten maken op een duofiets. Soms kort voor bijvoorbeeld een boodschap en soms tot een paar uur, hoorde de koning voor zijn rit aan tijdens zijn ontmoeting met initiatiefnemers, vrijwilligers en gebruikers. Waanders tikte zelfs de 65 kilometer aan voor zijn langste rit tot nu toe.

Uitvinding van de eeuw

“Ik heb tot mijn 90e zelfstandig gefietst”, zo vertelde Waanders de koning. Daarna kneep hij in de remmen omdat hij naar eigen zeggen toch wat zenuwachtig werd in het drukke verkeer. Stichting Fietsmaatjes bleek toen de ideale manier om toch geregeld de deur uit te gaan. “Het is heerlijk, je bent er even uit. Ik kan het iedereen aanraden. Je blijft ook fit en je voelt je helemaal vrij.” Ook andere fietsgasten waren het daar roerend mee eens. “De uitvinding van de eeuw”, zo werd er zelfs gezegd.

In Nederland zijn inmiddels achttien lokale Fietsmaatjes-organisaties die ervoor zorgen dat bijna 900 gasten geregeld kunnen fietsen. Op de duofietsen zijn het afgelopen jaar ruim 9000 ritten gemaakt.