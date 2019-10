Koning Willem-Alexander trekt donderdag op met zijn goede vriend koning Felipe. De Spaanse koning vliegt voor een dagje naar Nederland om de tentoonstelling ‘Rembrandt-Velázquez. Nederlandse en Spaanse Meesters’ in het Rijksmuseum te openen. Voordien schuift Felipe op Paleis Huis ten Bosch aan voor een lunch.

Felipe zet aan het einde van de ochtend voet op Nederlandse bodem en gaat dan door naar Huis ten Bosch. Na een gesprek met Willem-Alexander en de lunch gaan ze richting Amsterdam. Daar zijn Willem-Alexander en Felipe ’s middags bij de opening van de nieuwe tentoonstelling in het Rijksmuseum. Voor museumdirecteur Taco Dibbits is het ‘extra speciaal’ dat beide koningen bij de opening zijn. Hij noemt de nieuwe tentoonstelling ‘een droom’.

Voor ‘Rembrandt-Velázquez. Nederlandse en Spaanse Meesters’ zijn zestig topstukken van beide kunstenaars bij elkaar gebracht. Dat viel niet mee, vertelde Dibbits eerder aan het ANP. Dankzij een samenwerking tussen het Museo Nacional del Prado in Madrid, waar de tentoonstelling in iets andere samenstelling eerder was te zien, lukte het. Volgens de museumdirecteur is er in ons land bijna geen Spaanse kunst te vinden, net zomin als Nederlands werk in het Zuid-Europese land. “Hierdoor kunnen we elkaars kunst ontdekken.”

De schilderijen hangen in paren, waarbij het niet zozeer gaat om de gelijkenis als wel het gevoel dat de werken oproepen, zegt Dibbits. “Het is niet heel grijpbaar, maar ze gaan soms bijna met elkaar in gesprek.” Lastig was het wel om de paren te vormen. “Er is veel afgevallen, we gaan voor less is more. Het is een feest voor het oog.”