Koning Willem-Alexander heeft de Nederlanders die in India wonen “heel veel succes” gewenst in zijn dankwoord aan het einde van de ontmoeting met de Nederlandse gemeenschap.

Zo’n ontvangst is vast onderdeel van ieder staatsbezoek en in India, waar het koningspaar deze week op visite is, is ervoor gekozen de ontmoeting te houden in Mumbai. De locatie was chique, het gerenommeerde Taj Mahal Palacehotel.

De koning herinnerde in zijn toespraakje aan 2007, toen hij samen met Máxima zijn moeder koningin Beatrix vergezelde op haar toen tweede staatsbezoek aan de opkomende Aziatische grootmacht. Er was in de tussentijd enorme vooruitgang geboekt en Nederland kon heel goed samenwerken met India, maar er was ook nog veel armoede en sociale onvrijheid, stelde de koning vast.

Hij vond het mooi dat veel Nederlanders hun bijdrage leverden aan de verbetering van de levensomstandigheden van de Indiase bevolking. Een voorbeeld daarvan had het koningspaar woensdagmorgen aan het begin van het bliksembezoek aan Mumbai gezien bij ‘Tiny Miracles’. Dat geeft met name vrouwen de kans met duurzaam werk een betere positie, meer zekerheid en zelfstandigheid te verkrijgen.