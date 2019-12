Koning Willem-Alexander opent op 14 januari het jubileumjaar van Zadkine Vakschool Schoonhoven. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Vakschool Schoonhoven bestaat 125 jaar.

Zadkine Vakschool Schoonhoven is de enige school in Nederland die studenten opleidt tot goud- of zilversmid, juwelier of uurwerktechnicus. De school biedt ook bijscholing aan professionals die al werkzaam zijn in het goud- en zilverambacht.

De koning krijgt tijdens een rondleiding uitleg over de vier opleidingen. Vervolgens spreekt Willem-Alexander met studenten, docenten en het bedrijfsleven over hun ervaring met de school.