Koningin Máxima is woensdag onder zware beveiliging van de Pakistaanse hoofdstad Islamabad over de weg naar Lahore gereisd, de tweede stad van het land. Daar heeft ze aan het einde van de middag haar VN-werkbezoek afgerond.

Bij het afsluitende bezoek aan een schoonheidssalon kreeg de koningin, die net klaarstond om de Pakistaanse televisie te woord te staan, een seintje dat ze onmiddellijk in haar auto moest stappen. Máxima wist dat zo’n opdracht meteen moest worden opgevolgd. De beveiligers gaven geen uitleg, maar mogelijk dat het gezelschap ook snel weg moest omdat anders de wegafzettingen in Lahore zouden zijn opgeheven.

Elke stap van de koningin werd deze week zwaar beveiligd, zowel door een bataljon Pakistanen als een groep Nederlandse beveiligers. Pakistan hanteert de stelregel dat het beter is om duizend man in te zetten ook wanneer honderd wellicht genoeg zou zijn. Dat was in Islamabad al gebleken en dat was tijdens de verplaatsing naar Lahore niet anders. Pakistan heeft daar ook reden toe, met een recent verleden van talrijke bloedige terroristische aanslagen.

Veiligheidssituatie

Dat de koningin met de auto naar Lahore zou gaan, was van tevoren stil gehouden. Maar dat betekende nog niet dat de autoriteiten enig risico namen met hun Nederlandse bezoek. De koningin werd vervoerd in de gepantserde auto van de Nederlandse ambassadeur, met er omheen auto’s met politie, speciale beveiligers en militairen.

Naast de koningin reed een geblindeerde wagen met een scramble-apparatuur die er voor zorgde dat er tijdens de hele rit in de wijde omgeving van de colonne geen telefoonverkeer mogelijk was. ‘No fear’ (geen angst) stond op de uniformen en de wagens van de elitetroepen van de provincie Punjab, die met hun schietklare wapens er op de brede snelweg voor moesten zorgen dat niemand – voetganger, auto of vrachtwagen – in de buurt van Máxima kon komen.

Bangladesh bracht eerder dit jaar zo’n drieduizend politiemensen op de been voor de koninklijke autoritten in Dhaka – standaard overigens, ook voor de eigen premier en andere hoogwaardigheidsbekleders – maar Pakistan trommelde er nog meer op. Bij Máxima’s bezoeken eerder deze week aan premier en president moesten mobiele telefoons worden afgegeven en veiligheidschecks waren overal standaard.