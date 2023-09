Lekker kijken: 21x Máxima’s Prinsjesdagjurken én Amalia’s debuutjurk

In welke jurk verschijnt Máxima op Prinsjesdag? Modeliefhebbers kijken elk jaar weer reikhalzend uit naar het moment dat Máxima uit de koets stapt. Geniet nog even na van Máxima’s 21 (!) Prinsjesdagjurken sinds haar eerste rode Natan in 2002. En natuurlijk Amalia’s debuut in 2022!

Wil je als eerste op de hoogte zijn van Máxima’s en Amalia’s outfits op de derde dinsdag van september in 2023? Houd onze Facebook en Instagram in de gaten!

2002

Tijdens haar eerste Prinsjesdag draagt Máxima een felrode plisséjurk met een diepe halsuitsnijding met daarop een bijpassend jasje, beide van het modehuis Natan. Hierbij draagt ze een bescheiden haardecoratie van de Britse hoedenontwerper Philip Treacy.





2003

Prinses Máxima verschijnt in 2003 in een fuchsia-roze mantel en een rode japon, weer ontworpen door Edouard Vermeulen van Natan. Hij liet zich inspireren door de zwangerschapsmode van Jackie Kennedy. Máxima is hier namelijk zwanger van Amalia. Bij de jurk draagt ze een fuchsia pillbox van Fabienne Delvigne. De broche en oorhangers zijn een voormalig cadeau van koning Willem III aan zijn vrouw Emma in 1888, de zogenoemde Mellerio parure.





2004

Dit jaar staat de troonrede in het teken van het benodigde vertrouwen in de economie na de crisis. Om deze boodschap te versterken, draagt Máxima een grijze jurk met bijbehorend jasje van Benito Fernandez, een ontwerper afkomstig uit Argentinië.





2005

In 2005 zien we Máxima in de koninklijke kleur oranje. De lange jurk, gemaakt van zijde-mousseline, en het suède jasje in de kleur brique zijn ontworpen door modehuis Natan. Ze draagt deze dag een karamelkleurige relevé van sisal die het geheel compleet maakt.





2006

Ook dit jaar is Máxima te zien in een zwart-witte deux-pièces van het Belgische modehuis Natan. Als haarstuk draagt ze een witte bloem van Fabienne Delvigne. Dit jaar draagt ze haar ordelint voor het eerst óver haar outfit. Door de belijning van het jasje zou de onderscheiding anders niet zichtbaar zijn.





2007

Máxima stapt dit jaar de koets uit in een fris-beige aansluitende jurk met glitters van – hoe kan het ook anders – modehuis Natan. Deze jurk combineert ze met een suède jasje en een gedrapeerde cocktailhoed van Fabienne Delvigne.





2008

In 2008 loopt Máxima naast Willem-Alexander in een lange paarse jurk van stretch-mousseline van Hoogeweegen Rouwers. De keuze voor deze kleur past bij de modetrend van 2008. Haar hoed is ontworpen door Berry Rutjes (die we kennen van Máxima’s Ascot-hoed). De zogenoemde capeline is gemaakt van sinamay, waarop handgemaakte bloemen zijn bevestigd.





2009

2009 is het eerste, en zeker niet het laatste jaar waarin Máxima op Prinsjesdag een ontwerp draagt van de Nederlandse Jan Taminiau. De jurk is geverfd in de kleur Rubia Red, gewonnen uit de wortel van een meekrapplant. Op het ontwerp zijn honderden Swarovski steentjes en handgeknipte bloemblaadjes bevestigd. Ook de haardecoratie van chiffon, Swarovski-steentjes en voile is ontworpen door Jan Taminiau.





2010

Op Prinsjesdag 2010 draagt Máxima een zachtroze robe manteau van wollen-crêpe, wederom ontworpen door Jan Taminiau, bewerkt met duizenden kralen en pailletten. Daarbij combineert ze een relevé van parasisal, een ontwerp van Fabienne Delvigne.





2011

Jan Tamiliau is ook de ontwerper van de lichtgroene jurk die in 2011 gedragen wordt. De jurk is bezet met kleine glaskralen, waardoor het gewicht al snel uitkomt boven de vier kilo! De hoed is een vilten fedora van Fabienne Delvigne.





2012

De jurk met split tot aan de knie waarin Máxima zich in 2012 vertoont is afkomstig van modehuis Natan. Voor het ontwerp is gekozen voor zijden crêpe in de kleur violine-roze. Ze draagt een fluwelen, bijpassende relevé in dezelfde kleur, ontworpen door Fabienne Delvigne.





2013

Voor haar eerste Prinsjesdag als koningin kiest Máxima voor een gouden jurk met transparante mouwen, veel borduursels, pailletten en kralen van Jan Taminiau. Ook deze jurk weegt door alle kralen en pailletten met gemak vier kilo. De asymmetrische relevé van goudkleurige sinamay is gemaakt door ontwerpster Fabienne Delvigne.





2014

Dit jaar draagt Máxima een A-lijn jurk, afkomstig van modehuis Valentino. De rode avondjurk bestelde ze online via de website net-a-porter.com. Bijpassend bij de jurk is de zogeheten ‘bibi’ van Fabienne Delvigne.





2015

Voor de vierde keer kiest Máxima voor Jan Taminiau. De zijden organza jurk is handbeschilderd en gedecoreerd met kralen en borduurtechnieken. De schildering op de jurk is geïnspireerd op de Japanse Kamer die te vinden is in Paleis Huis ten Bosch. Dit jaar heeft Máxima niet gekozen voor een hoed, maar voor een gebloemde haardecoratie in lijn met de bloemen op de jurk.





2016

De tweedelige ensemble die dit jaar door Máxima gedragen wordt, bestaat uit een nachtblauwe, zijden blouse en een goudkleurige rok van zijdesatijn, waarop blauw guipure kant en pailletten zijn bevestigd. De ontwerper is Claes Iversen. De relevé van parabuntal is wederom gemaakt door Fabienne Delvigne. De tailleband van de rok is voorzien van een strikbroche van Wilhelmina.





2017

Na vijf jaar kiest Máxima weer voor Natan: een klassieke a-lijn japon met grove bloemen. De robe combineert ze met een grijze turban en een diamanten collier. De turban is gemaakt van transparante zijde met een geëtst bloempatroon.





2018

De keuze valt in 2018 op een ontwerp van de Italiaanse Luisa Beccaria, die Máxima kocht via internet. Voor de jurk zijn verschillende pastelkleuren gebruikt van mousseline. Van de sisalkleurige, asymmetrische schotelhoed met fazantenveren en bloemgarnering is de ontwerper onbekend.





2019

De robijnrode japon met sleep waarin Máxima in 2019 verschijnt is ontworpen door Jan Taminiau. De koninklijke creatie is gemaakt van wollen crêpe. Om haar schouders draagt ze een glinsterende, kleine cape en haar hoed is een velours pillbox van Philip Treacy. Dit is het eerste jaar na 2003 waarin de koningin op Prinsjesdag te zien is met loshangende lokken!





2020

Vanwege de coronapandemie heeft Prinsjesdag in 2020 een sober karakter. Geheel in lijn hiermee stapt Máxima niet uit de auto in een gloednieuwe jurk, maar draagt ze een eerder gedragen ontwerp van Claes Iversen. De gelaagde japon, die ze eerder droeg in 2018 bij een bezoek van het Jordaanse koningspaar, liet ze enkele tinten donkerder verven. De haardecoratie is een ontwerp van Fabienne Delvigne.





2021

Máxima kiest voor Prinsjesdag 2021 voor een taftzijden rok in pastelkleuren met abstractie bloemenprint van Natan. Ze draagt daarop een oranje top van een fijn geweven wollen jersey met bijpassende turban.





2022

Máxima debuteert een ijsgrijze japonmantel met een wikkelsjaal gemaakt van air-mesh/neoprene met bijpassende hoed van de Marokkaans-Nederlandse ontwerpern Benchellal.









Amalia shopt voor haar eerste Prinsjesdag een jurk uit de Tall-collectie van Asos. Het tulbandhoedje haalt ze bij Máxima van de plank.

