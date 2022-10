5000 bezoekers in openingsweek expositie Juliana in Nieuwe Kerk

De expositie over Juliana in De Nieuwe Kerk in Amsterdam heeft in de openingsweek meer dan 5000 bezoekers getrokken. Dat laat de kerk maandag desgevraagd weten.

Volgens de organisatie kwamen “bezoekers uit het hele land en van alle leeftijden” kijken naar de expositie over het leven van koningin Juliana. De openingsdag van de tentoonstelling trok zaterdag 15 oktober bijna zeshonderd bezoekers, werd destijds bekendgemaakt. De organisatie sprak toen van een “goede en enthousiaste” eerste dag.

De eeuw van Juliana – een koningin en haar idealen, zoals de tentoonstelling heet, is tot en met 10 april voor publiek te zien. In de kerk zijn meer dan vierhonderd zaken te bekijken die het leven van Juliana (1909-2004) symboliseren. De expositie is opgezet omdat het volgend jaar 75 jaar geleden is dat Juliana werd ingehuldigd als koningin van Nederland. De tentoonstelling werd onlangs door prinses Beatrix geopend.