Aboutaleb ontvangt Victoria voor boottocht door Rotterdam

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft woensdag de Zweedse kroonprinses Victoria ontvangen in de haven van Rotterdam. Victoria stapte er op een boot voor een rondvaart langs duurzame initiatieven in de haven.

De kroonprinses is in regenachtig Rotterdam aan boord gegaan van De Nieuwe Maze. Daar stond een lunch voor haar klaar. Aboutaleb gaf ondertussen uitleg over wat er onderweg te zien was.

De Nieuwe Maze vaart in het havengebied langs een aantal projecten van Zweedse bedrijven die bijdragen leveren aan de duurzaamheid van de haven. De Rotterdamse haven heeft zich als doel gesteld om op den duur de meest duurzame haven ter wereld te zijn.

Het tweedaagse bezoek van de Zweedse prinses staat in het teken van innovatie, duurzaamheid en gelijke rechten. Na haar aankomst in Nederland dinsdag bezocht Victoria onder meer enkele duurzame wijken in Amsterdam en kreeg ze van prins Constantijn meer uitleg over Nederlandse start-ups, een thema waar hij als ambassadeur nauw bij betrokken is.