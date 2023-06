Afro-Surinaamse en Caribische gemeenschap verlangt excuses koning

Veel Nederlanders met Caribische of Afro-Surinaamse roots vinden dat koning Willem-Alexander excuses moet maken voor het Nederlandse slavernijverleden. Zeven op de tien zeggen dat de koning zich moet verontschuldigen, meldt EenVandaag op basis van een peiling onder 1441 mensen. Zo’n 22 procent vindt dat Willem-Alexander geen excuses hoeft te maken en de overige acht procent weet het niet.

Eventuele excuses zijn volgens de ondervraagden niet alleen belangrijk voor mensen die nu nog niet genoeg erkenning voelen voor het slavernijverleden. Ze verwachten dat het ook in de voormalige koloniën impact zal hebben: “Omdat daar in Suriname en in Caribisch Nederland zeer veel waarde aan wordt gehecht. Voor de oudere generatie is dat een emotionele erkenning van het leed.”

De koning houdt op 1 juli tijdens de Nationale Herdenking Nederlands Slavernijverleden een toespraak in Amsterdam. De verwachting is dat Willem-Alexander dan het excuus dat premier Rutte vorig jaar uitsprak, zal herhalen.

Het koloniale verleden van Nederland houdt Willem-Alexander al lang bezig. Hij en koningin Máxima toonden zich bij verschillende gelegenheden zeer betrokken bij het onderwerp. De koning zei recent in de podcast Door de ogen van de Koning dat hij verwacht dat het nog lang zal duren voordat Nederland alles achter zich kan laten. “We staan aan het begin van een helingsproces, maar ik vermoed dat het nog heel lang duurt voordat we hier als maatschappij in het reine mee gekomen zijn en we echt die punt kunnen zetten achter een stuk waar de komma nu begonnen is.”