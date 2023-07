Akwasi: koning heeft zich door excuses onsterfelijk gemaakt

Akwasi heeft er bewondering voor dat koning Willem-Alexander zaterdag zijn excuses heeft aangeboden voor de rol van Nederland in het slavernijverleden. “Eigenlijk heeft Willem-Alexander zich hiermee onsterfelijk gemaakt, zou je bijna kunnen zeggen”, reageert de rapper voor de camera van RTL Boulevard.

“Want hij doet gewoon echt iets totaal anders dan wat er ligt in de lijn der verwachting als het gaat over zijn familie”, legt Akwasi uit. “En dat is bewonderenswaardig.”

Eerder deze week zei de rapper nog dat hij “geen mening” had over de mogelijke excuses van de koning. “Het zou mij niet verbazen als hij het niet doet”, zei de rapper dinsdag tegen het publiek na het uitspreken van de jaarlijkse Anton de Kom-lezing. “En als hij het wel doet ook niet. Ik heb er geen mening over.”

Hij zei de acties die na eventuele excuses zouden volgen veel belangrijker te vinden. “Wat gaat er gebeuren? Wat ga je doen? Dat vind ik aan eventuele excuses het interessantst.”