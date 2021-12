Amalia dankbaar voor privacy in tussenjaar

Prinses Amalia is “enorm dankbaar voor de privacy die haar gegund is” sinds ze is begonnen met haar tussenjaar. De troonopvolger heeft in korte tijd al veel geleerd en veel interessante mensen ontmoet, zei ze tijdens de persconferentie na afloop van haar binnengeleiding in de Raad van State.

“Die ervaringen neem ik mee naar de toekomst en leveren ook een enorme persoonlijke groei op”, zei Amalia, die verder niet inhoudelijk over haar tussenjaar wilde spreken. “Net zoals mijn schooltijd dat was en ook mijn studie dat zal zijn, beschouw ik dat als privé. Ook omdat het over persoonlijke groei gaat. Daarom ben ik ook enorm dankbaar voor de privacy die mij de afgelopen maanden gegund is.”

Volgens Amalia is het best vreemd om opeens weg van huis te zijn en dat ze haar eigen keuzes kan maken. “Het is heel leuk, maar af en toe denk je ook: het zou fijn zijn als mijn ouders er waren om te zeggen: je moet even dit doen”, lachte ze.

De prinses wil zich straks vol op haar studie richten, veel vrienden maken en ervaringen opdoen. “En uiteindelijk terugkomen en meedoen met de Raad van State.”