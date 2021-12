Amalia draagt dezelfde jurk als dinsdag maar met ander printje

Amalia draagt dinsdag, op de dag van haar intreding bij de Raad van State, een lange zwarte jurk met een wit bloemetjesmotief en laagjes. Ook heeft een zwart tasje bij zich met een gouden knip en draagt ze een zwart vest en zwarte naaldhakken. Haar moeder, koningin Máxima, heeft een roze jurk aan met een riem en een paarse bijpassende hoed. Ook draagt de koningin paarse handschoenen, paarse schoenen en een jas en tasje in die kleur.

De jurk van de prinses is geen onbekende, ziet modejournalist Josine Droogendijk. “Dinsdag, toen de officiële portretten van Amalia werden genomen, had ze dezelfde jurk aan met dierenprint.” De jurk is van het merk LaDress, zegt ze. Het ontwerp heet Naomi, zoals alle ontwerpen van het merk een naam krijgen.

Wat haar verder opvalt, is dat de prinses geen hoed draagt. “Meestal is dat wel zo bij dit soort gelegenheden. Dus het is toch een breuk met het verleden. Het zou ook kunnen zijn dat ze later wél hoeden gaat dragen, maar zich er nu nog te jong voor vindt.”

De tas kennen we van Máxima, zegt Droogendijk. “Die draagt zij geregeld bij zich. Amalia leent vaker tasjes van haar moeder.” Ook Máxima’s keuze viel haar op. “Het is prachtig, maar misschien een beetje té prachtig. Amalia draagt een donkere en vrij rustige jurk. Ik had het mooier gevonden als Máxima als trotse moeder een outfit had gekozen die alle aandacht bij de prinses van Oranje hield.