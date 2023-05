Foto’s: Amalia en Beatrix aangekomen bij Buckingham Palace

Prinses Amalia en prinses Beatrix zijn vrijdagavond gearriveerd bij Buckingham Palace in Londen. Daar vindt vrijdag, een dag voor de kroning van koning Charles, een receptie plaats. De Prinses van Oranje en haar oma zijn niet bij de kroning aanwezig. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn dat wel.

Op foto’s is te zien dat prinses Amalia een donkerblauw pak draagt. Prinses Beatrix draagt een donkerblauwe rok en mantel. Josine Droogendijk schrijft op haar blog Modekoningin Máxima dat de Prinses van Oranje een donkerblauw broekpak van het Italiaanse modemerk Marina Rinaldi draagt. Dat pak droeg ze ook op de foto waarop zij samen met koning Willem-Alexander en prinses Beatrix te zien is. De foto kwam uit op de dag waarop haar vader precies tien jaar koning van Nederland was.





Verder draagt Amalia een hanger “uit Máxima’s juwelenkluis”, schrijft Droogendijk, die op verschillende manieren gedragen kan worden. “Op de dag van Beatrix’ abdicatie droeg Máxima hem op haar taille, aan een rechthoekige broche.”