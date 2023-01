Video: Amalia en koningspaar zetten voet op Bonaire

Prinses Amalia, koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn vrijdagmiddag lokale tijd aangekomen op Flamingo Airport op Bonaire. Het koninklijk gezelschap begint zaterdag aan een rondreis langs het Caribisch deel van Nederland. Koning Willem-Alexander vloog de koningin en de prinses zelf in het regeringstoestel.

Het koningspaar en hun oudste dochter kwamen vrijdagmiddag aan op Bonaire, waar het vijf uur vroeger is dan in Nederland. Vanaf het eiland reizen ze naar Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba om zo Amalia kennis te laten maken met het Caribisch deel van Nederland.

Uw cookieinstellingen laten het tonen van deze content niet toe. De volgende cookies zijn nodig: Marketing. Wijzig uw instellingen om deze content te zien.

De koninklijke familie en staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) werden onder meer verwelkomd door gezaghebber Edison Rijna. De koning gaf hem bij aankomst een amicale hand.

De reis neemt in totaal twee weken in beslag en staat onder meer in het teken van het slavernijverleden, klimaatverandering en de cultuur op de eilanden. Op deze manier kan de troonopvolgster kennis maken met het Caribische deel, net als hoe haar vader dat op 19-jarige leeftijd deed.

In principe zou de Prinses van Oranje de komende weken gewoon college hebben op de Universiteit van Amsterdam, maar die heeft laten weten dat de meeste vakken niet verplicht zijn en dat voor verplichte vakken uitzondering gemaakt kan worden. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst is de reis “in goed overleg” met de universiteit gepland.