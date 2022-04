Amalia hoopt ‘komende maanden’ iets te zeggen over studie

Kroonprinses Amalia hoopt dat ze “de komende maanden” meer bekend kan maken over de studie die ze gaat volgen. “Het is nog een beetje spannend”, vertelt de 18-jarige prinses tijdens Koningsdag in Maastricht.

Op de vraag of ze wellicht in Maastricht komt te studeren, heeft Amalia nog geen antwoord. “Nou, dat weten we nog niet, het is nog een beetje spannend. Ik hoop de volgende maanden iets te kunnen zeggen en een keuze te kunnen maken.” “Maar”, moet de prinses toevoegen, “het is een prachtige stad”.

Het afgelopen jaar heeft Amalia een tussenjaar ingelast waarin ze zich vooral richt op vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld bij het Oranje Fonds. “Vooral dingen die mij echt hebben geholpen een stapje verder te komen, creatieve en leerzame dingen”, zegt ze daarover.

Afgelopen zomer behaalde de kroonprinses haar gymnasiumdiploma. Ze is blij dat ze in haar tussenjaar de nodige privacy heeft gekregen, omdat ze in de toekomst behoorlijk in de spotlight zal komen te staan. “Ik zal eraan moeten wennen.”