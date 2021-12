Amalia: ik hoop op een dag een goede koningin te worden

Prinses Amalia hoopt “op een dag” een goede koningin te worden. Dat ze de troonopvolgster tijdens het persmoment na afloop van haar binnengeleiding in de Raad van State. Hoe ze het vak van koningin zal leren, weet ze nog niet, maar ze heeft al wel ideeën over de invulling daarvan.

“Hoe ik ga leren om een goede koningin te worden? Dat is een heel lastige vraag”, vond Amalia. “Er is geen school voor koningin worden, niet zoals dat er wel is voor advocaat, docent, bakker of noem maar op. Ik denk dat ik daardoor heel erg moet kijken naar het verleden, maar tegelijkertijd ook met de tijd moet meegaan.”

Volgens Amalia hebben prinses Beatrix en nu koning Willem-Alexander een “heel persoonlijke invulling” aan het ambt gegeven. “Dat is natuurlijk ook heel tijdsafhankelijk. Zo zal ik ook proberen om mijn eigen invulling te geven. En een heel goede plek om te beginnen met leren is hier in de Raad van State. Ik hoop op een dag een goede koningin te worden.”

De prinses zei in de afgelopen 18 jaar “onbewust” al veel te hebben geleerd en in de afgelopen jaren “steeds bewuster”. “Zowel mijn grootmoeder en mijn vader, de twee staatshoofden die ik heb mogen zien, hebben er een enorm persoonlijke invulling aan gegeven. Wat mij enorm raakt en ook in beiden zie is de dienstbaarheid en de toewijding die ze aan het ambt hebben gegeven. Dat is ook iets wat ik mee wil nemen in de toekomst.”