Zien: Amalia leert Nederlandse krijgsmacht kennen in F-16 en onderzeeër

Prinses Amalia heeft het afgelopen jaar kennisgemaakt met de drie onderdelen van de Nederlandse krijgsmacht. Ter gelegenheid van haar achttiende verjaardag had Commandant der Strijdkrachten generaal Onno Eichelsheim een eerste kennismaking aangeboden met de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Marine.

Bron alle foto’s: Ministerie van Defensie

Amalia, die deze maand negentien wordt, begon de kennismaking in april bij de Koninklijke Luchtmacht. Ze vloog vanaf vliegbasis Volkel mee met een trainingsvlucht van een F-16 van de luchtmacht. De prinses kreeg informatie over de inzet van de F-16 als wapenplatform tegen gronddoelen en vliegtuigen, ze kreeg uitleg met een simulator en sprak daarnaast ook nog met betrokken militairen.









In juni ging Amalia naar de 43 Gemechaniseerde Brigade, de heavy infantry brigade van de Koninklijke Landmacht. Ze maakte een rit in een gevechtstank en maakte mee hoe het is om te werken met deze zwaar gepantserde voertuigen. Ook maakte ze kennis met militairen van het Duits-Nederlandse 414 Tankbataljon. Deze Nederlandse militairen zijn ingedeeld bij het Cavalerieregiment, dat de naam draagt van de Prinses van Oranje: Regiment Huzaren Prinses Catharina Amalia.





De kennismaking sloot de prinses in augustus af bij de Koninklijke Marine, waar haar vader koning Willem-Alexander is begonnen met zijn opleiding. Amalia vaarde mee op Zr.Ms. Zeeleeuw, waar ze met de bemanning de traditionele Indische rijsttafel at. De prinses heeft onder begeleiding de boot bestuurd en boven water laten komen.