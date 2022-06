Amalia op eerste officiële reis voor verjaardag Noorse prinses

Prinses Amalia maakt in juni haar eerste officiële reis als Prinses van Oranje. De 18-jarige prinses gaat naar Noorwegen voor de 18e verjaardag van prinses Ingrid Alexandra, zo bevestigt de Rijksvoorlichtingsdienst. Ook haar ouders, koning Willem-Alexander en koningin Máxima, reizen mee.

De verjaardag van de Noorse prinses Ingrid Alexandra, die op 21 januari al 18 werd, wordt op 16 en 17 juni gevierd. Vanwege de coronamaatregelen moest de dochter van kroonprins Haakon en zijn vrouw Mette-Marit haar verjaardag in januari klein houden. Op donderdag 16 juni organiseren koning Harald en koningin Sonja een galadiner op het Paleis in Oslo ter ere van de achttiende verjaardag van hun kleindochter, waar het Nederlandse koningspaar en prinses Amalia bij zijn. Een dag later zal de Noorse regering ook een feestavond houden voor Ingrid Alexandra.

De reis naar Noorwegen is de tweede officiële taak voor prinses Amalia, die zelf op 7 december 18 werd. Een dag later werd de prinses door haar vader, koning Willem-Alexander, binnengeleid in de Raad van State: haar eerste officiële taak als prinses.

Het is niet geheel tegen verwachting in dat Amalia Ingrid Alexandra opzoekt, want troonopvolgers en vorsten trekken vaker met hun leeftijdsgenoten op. Zo is koning Willem-Alexander (55) bevriend met de Zweedse kroonprinses Victoria (44), die ook de peettante van Amalia is. Ook is de Nederlandse koning bevriend met de Deense kroonprins Frederik (54) en met het Spaanse koningspaar Felipe (54) en Letizia (49).