Amalia vierde 18e verjaardag met veel gasten, koning erkent fout

Amalia, de Prinses van Oranje, heeft vorige week in de tuin van Paleis Huis ten Bosch een feest gevierd vanwege haar 18e verjaardag. Er waren 21 mensen uitgenodigd, een groter aantal dan de vier gasten die het demissionaire kabinet adviseert in verband met de coronarestricties.

Dat heeft demissionair premier Mark Rutte woensdag gemeld in een brief aan de Tweede Kamer. Het exacte aantal gasten staat niet in de brief genoemd. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) zijn de genodigden “niet allemaal gekomen”. De Telegraaf, die het nieuws woensdagavond als eerste bracht, zou van bronnen hebben gehoord dat er vele tientallen gasten waren.

De RVD en Rutte beklemtonen dat alle gasten gevaccineerd waren een coronatest hadden afgenomen: “Ook hebben zij een gepaste afstand in acht genomen. De familie verkeerde in de overtuiging met deze bijeenkomst buiten en met de genomen voorzorgsmaatregelen op een verantwoorde manier met de corona-adviezen om te gaan.”

De RVD beklemtoont dat de 18e verjaardag van Amalia “een belangrijk moment in haar leven is”. De meeste festiviteiten rond de geboortedag van de Prinses van Oranje waren afgelast vanwege de coronamaatregelen.

Het is niet de eerste keer dat de Oranjes worstelen met het eerbiedigen van de corona-adviezen van het demissionaire kabinet. Eerder hield de koninklijke familie geen afstand tijdens een reis naar Griekenland en bezocht Willem-Alexander een volkswijk tijdens een wedstrijd van het Nederlands elftal. Ook hier werd geen afstand gehouden en hoste hij mee met de feestvierders.