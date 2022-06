Prinses Amalia weet nog niet naar welke studentenvereniging ze gaat als ze in september begint aan haar studie Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE) in Amsterdam. Voor een mogelijke ontgroening is ze ook niet bang, vertelde de prinses vrijdag tijdens het persgesprek na afloop van de zomerfotosessie in Den Haag.

“Ik weet het nog niet helemaal zeker”, antwoordde de prinses op de vraag of ze al een studentenvereniging heeft gekozen in de hoofdstad. “Ik ben wel van plan om lid te worden maar weet niet van welke.”

Voor een traditionele ontgroening, waarbij het eerstejaars studenten doorgaans niet makkelijk wordt gemaakt om op die manier een band met de andere startende studenten op te bouwen, is ze ook niet huiverig. “Een kennismaking of ontgroening hoort daar gewoon bij. Ik laat het maar een beetje op me af komen. Ik heb zoiets van: take it day by day.”

Volgens Amalia’s moeder koningin Máxima is haar dochter er ook het type niet naar om bang te zijn voor zoiets als een ontgroening. “Een angstig persoon is ze niet, dus ik denk niet dat ze hier bang voor zal worden.”