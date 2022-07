Ambulance bij Kasteel Drakensteyn niet voor Beatrix

De ambulance die met loeiende sirenes op Kasteel Drakensteyn in Lage Vuursche is gezien, was niet voor prinses Beatrix. De 84-jarige prinses mankeert niets. “Zoals bekend zullen wij media informeren mocht er iets aan de hand zijn met leden van het koninklijk huis, maar dat is nu niet het geval”, aldus de Rijksvoorlichtingsdienst.

Volgens de Baarnsche Courant werd een ambulance met zwaailicht en sirene donderdagochtend door de marechaussee opgevangen bij de toegangspoort van Kasteel Drakensteyn, het woonadres van prinses Beatrix. Een kwartier later reed de ziekenwagen, zonder zwaailichten of sirene, gevolgd door een personenauto weer weg.

Voor wie de ambulance wel kwam, is niet bekend.