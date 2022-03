André Rieu en Rowwen Hèze op Koningsdag in Maastricht

André Rieu en Rowwen Hèze treden op tijdens de officiële viering van Koningsdag in Maastricht. De wereldberoemde violist treedt halverwege het bezoek van de koninklijk familie op op het Onze Lieve Vrouweplein, terwijl de Limburgse band op het Vrijthof het afsluitende optreden van het koninklijke bezoek zal verzorgen.

De koninklijke familie wordt op 27 april ’s ochtends ook muzikaal onthaald, zo werd dinsdag duidelijk tijdens de presentatie van het officiële programma van Koningsdag. Driehonderd leden van verschillende harmonieën halen de bus met daarin de koning en zijn familie binnen op de Sint Servaasbrug, de oudste brug van Nederland.

Ook is er een rol weggelegd voor musicalacteur Jon van Eerd. Hij zal de leden van de koninklijke familie een mondje Mestreechs leren spreken bij het Onze Lieve Vrouweplein. Bij het Vrijthof zal Rowwen Hèze een special gecomponeerd lied ten gehore brengen en zal samen met zangvereniging Mastreechter Staar het Wilhelmus gezongen worden. Tot slot is er ook nog een optreden van het bekende dj-duo Lucas & Steve, dat ook afkomstig is uit Maastricht.