André Rieu: leuk als koningspaar eens naar Vrijthofconcert komt

André Rieu zou het leuk vinden als koning Willem-Alexander en koningin Máxima dit jaar naar zijn concertreeks op het Vrijthof zouden komen. Dat zegt de bekende violist aan de vooravond van een nieuwe serie concerten in de Limburgse hoofdstad tegen het ANP.

“Ik zou het leuk vinden als de koning en de koningin eens zouden komen. Ze waren verleden jaar bij een miniconcertje van ons ter gelegenheid van Koningsdag. Ze hebben duidelijk genoten van onze muziek en zelfs uitbundig meegezongen. Dus wie weet…”, antwoordt de bekende violist op de vraag of hij dit jaar nog bijzondere gasten verwacht op het plein in Maastricht. “Ik heb geen idee wie er allemaal komen en laat me graag verrassen!”

Wie in ieder geval wel van de partij is, is Rieus vrouw Marjorie. Zonder haar zou de 73-jarige wereldster zijn drukke programma niet volhouden, zegt hij. “Al vanaf het begin doe ik alles samen met mijn vrouw Marjorie. We maken samen concertprogramma’s, cd’s, specials, bedenken teksten, grapjes, kostuums, decors. Gewoon alles! Alleen zou ik dat niet kunnen.”

Johan Strauss Orkest

Hoewel Rieu en zijn Johan Strauss Orkest voor het achttiende jaar met elkaar op het Vrijthof staan, blijft het elk jaar een uitdaging, vertelt hij. “We willen er elke avond samen iets moois van maken, iets waar mensen van kunnen genieten. Ik wil het publiek laten lachen en huilen, meeneuriën met een nostalgische melodie, walsen op de klanken van An der Schönen Blauen Donau. Als bij de laatste toegift het hele publiek ons stralend uitzwaait, zijn mijn orkest en ik blij in het besef dat we weer duizenden mensen gelukkig hebben gemaakt.”

De violist is niet van plan om binnen afzienbare tijd zijn viool aan de wilgen te hangen, zegt hij. “Voorlopig peins ik er niet over om te stoppen, veel te leuk allemaal!”, zegt hij. “Dit jaar geef ik 82 concerten, van Bahrein tot Chicago, en voor het eerst in september in Malta. Ik verwacht dat ik tot mijn 140ste zal leven, en aangezien ik net de paus heb ontmoet en voor de tweede keer in mijn leven ben gezegend, acht ik mijn kansen groot, haha!”