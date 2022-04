André Rieu vond Koningsdag-optreden ‘heel spannend’

André Rieu vond het “heel spannend” om op te treden voor de koninklijke familie die Koningsdag vierde in Maastricht. Desondanks was het “ontzettend leuk” om te doen, zo vertelt de dirigent en violist na afloop aan het ANP. “En het ging ook goed, denk ik.”

“Normaal hebben wij de hele avond, dan kan je opbouwen. Hier moet je in 8 minuten vanuit het niets knallen”, zegt Rieu. Koning Willem-Alexander leek het optreden echter wel te kunnen waarderen; hij haakte de armen ineen met zijn buurvrouw, burgemeester Annemarie Penn-te Strake, en wiegde vrolijk heen en weer. Máxima vond het Zuid-Amerikaanse nummer dat speciaal voor haar werd gespeeld vooral mooi. Ook dochter Amalia zong dat uit volle borst mee.

Het is voor Rieu wel even wennen om weer aan de slag te kunnen als dirigent en violist. Tijdens de coronacrisis heeft hij niet opgetreden, maar was hij druk met zijn nieuwe coronahobby: taarten bakken. “Twee jaar taarten bakken in plaats van spelen, da’s even wat anders. Maar het is een enorme opluchting.”