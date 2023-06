Anne-Mar Zwart stopt als presentatrice Blauw Bloed

Anne-Mar Zwart stopt als presentatrice van het EO-programma Blauw Bloed. Dat heeft het programma donderdag bekendgemaakt. Tirza van der Graaf, die sinds dit jaar regelmatig in het programma te zien is, neemt de presentatie over.

Zwart is te druk om het programma langer te presenteren. “Gezien de intensieve wekelijkse voorbereiding die Blauw Bloed vraagt, kiest zij ervoor om te stoppen met de presentatie van dit programma”, zo meldt Blauw Bloed. “Zo kan zij zich richten op de titels die beter bij haar passen.”

Blauw Bloed verdween eind 2021 van televisie, maar keerde in januari dit jaar toch weer terug. Na een jaar van online-uitzendingen besloot de NPO toch dat het programma onmisbaar was voor de publieke omroep. Jeroen Snel presenteerde het programma zeventien jaar lang. In april maakte hij bekend na dertig jaar te vertrekken bij de EO.