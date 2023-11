Zien: Anton Corbijn maakt nieuwe staatsiefoto’s van koningspaar

Anton Corbijn heeft ter gelegenheid van het tienjarig koningschap van koning Willem-Alexander nieuwe staatsiefoto’s gemaakt. De fotograaf schoot de portretten van Willem-Alexander en koningin Máxima begin september in de Galerijzaal van Paleis Noordeinde, heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) vrijdag bekendgemaakt.

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima, september 2023.

Corbijn fotografeerde de koning en koningin los van elkaar en samen. Willem-Alexander draagt een pak en het Ridder-Grootkruis in de Militaire Willemsorde en de ster van het Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Máxima is gehuld in een poederroze japon en draagt het Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw en de ster van het Grootkruis in de Huisorde van Oranje.

Hare Majesteit Koningin Máxima, september 2023

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, september 2023

De vorige staatsieportretten stammen uit 2018. Die werden gemaakt door de in september overleden fotograaf Erwin Olaf.

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima, september 2023.