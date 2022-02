Armin van Buuren: Máxima heeft Willem-Alexander losser gemaakt

Koning Willem-Alexander is dankzij zijn huwelijk met Máxima een stuk losser geworden. Dat zegt dj Armin van Buuren, die het koningspaar dat dinsdag zijn porseleinen huwelijk viert, in de afgelopen jaren vele malen ontmoette én zag dansen.

Van de Uitblinkerslunch tot een optreden tijdens de kroning, Van Buuren (45) en het koningspaar zijn elkaar regelmatig tegengekomen. De dj ziet op die momenten een koppel dat het ‘leuk heeft met elkaar’, vertelt hij dinsdag in het AD. “Ik denk dat zij hem wel een beetje losser heeft gemaakt. Daarvoor was hij misschien wat stijver, gereserveerd en misschien ook onzeker. Door Máxima is hij wel wat meer los gekomen. Letterlijk zelfs en op zijn manier met de heupjes los. Het lijkt me heftig om zo’n baan te hebben. Met veel druk. En iedereen heeft wel een mening over de koning. Maar hij doet het met verve.”

Een van de laatste ontmoetingen was het concert van The Streamers bij de Koninklijke Stallen in Den Haag. “Ze vonden het mooi wat Nederlandse artiesten doen. Daar zijn ze oprecht trots op. En ze zullen, denk ik, geen hekel hebben aan mijn muziek, anders hadden ze me niet specifiek voor die koningsvaart gevraagd.”