AVROTROS bevestigt nieuwe serie over koningshuis

AVROTROS komt dit voorjaar met een nieuwe satirische serie over het koningshuis. Koningshuis The Musical is vanaf 17 maart te zien op NPO 1, maakte de omroep maandag bekend. Het nieuws van de serie lekte vorige week al uit, maar toen wilde AVROTROS nog niets bevestigen.

Het gaat om een zesdelige serie over een musical over het koningshuis. Ter gelegenheid van de honderdste voorstelling komt het koninklijk echtpaar naar de voorstelling. Ondertussen volgt een sterverslaggever van een showbizzprogramma alle voorbereidingen rond het bijzondere bezoek.

Hoofdrollen in de serie zijn er voor Noortje Herlaar, Sarah Janneh, Robbert van den Bergh en Daniel Cornelissen. Ook Henk Poort, Marcel Hensema, Beppie Melissen en Diederik Ebbinge vertolken rollen in de serie. Ebbinge bedacht en schreef de serie ook.