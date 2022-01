Baantjer-auteur kreeg voor boek rondleiding in Paleis op de Dam

Auteur Peter Römer heeft uitgebreid contact gehad met het Paleis op de Dam in Amsterdam voordat hij besloot voor zijn nieuwe Baantjer-boek een moord in het paleis te situeren, vertelt hij aan ANP. Het negentigste boek in de reeks, De Cock en moord op stand, ligt vanaf woensdag in de winkels.

“Ik had al eerder bedacht dat als ik deel negentig zou halen, ik een moord in het Paleis op de Dam wilde laten plaatsvinden”, vertelt Römer. “Het grootste iconische bouwwerk van Amsterdam, waar ooit recht werd gesproken in de vierschaar. Een historische plek voor rechercheur De Cock, zal ik maar zeggen.” Hij vroeg zich niet af of hij toestemming zou moeten krijgen om moord in een koninklijk paleis te situeren. “Het lijkt mij de vrijheid van de schrijver om met het paleis te doen wat je wil, al blaas je het op!”

Toch nam de auteur contact op met de Rijksgebouwendienst. “Ik kon hen ervan overtuigen dat het paleis slechts de plaats delict zou zijn, de intrigerende achtergrond van de moord, en dat de huidige bewoner niets met de moord uitstaande zou hebben”, legt Römer uit. “Er werd zeer enthousiast gereageerd. Ik kreeg een uitgebreide rondleiding en alle medewerking.”

Römer zette de boekenserie voort nadat de oorspronkelijke auteur, Appie Baantjer, in 2010 was overleden. De serie, die inmiddels dus negentig delen beslaat, kreeg onlangs een vermelding in het Guinness Book of World Records als de langstlopende detectivereeks met dezelfde hoofdpersoon ter wereld. Er zijn meer dan 7 miljoen exemplaren van de De Cock-boeken verkocht.