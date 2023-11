Band Cultuurfonds en koningshuis niet veranderd door nieuwe naam

De band tussen het Cultuurfonds, voorheen het Prins Bernhard Cultuurfonds, en de koninklijke familie is zeker niet veranderd door de naamsverandering die eerder deze maand werd doorgevoerd. Dat stelt Cultuurfonds-directrice Cathelijne Broers in gesprek met het ANP. De naam werd eerder deze maand aangepast na het opduiken van de NSDAP-lidmaatschapspas van prins Bernhard.

Een andere koninklijke naam, bijvoorbeeld die van prinses Beatrix of prinses Amalia, wordt in de toekomst niet toegevoegd aan de naam van het fonds. “Als dat de bedoeling was geweest, dan was dat nu gebeurd”, aldus Broers.

De naamsverandering bracht maandag tijdens de feestelijke uitreiking van de Cultuurfonds Prijs geen extra zware lading met zich mee voor Broers, stelt ze na afloop. “Had je me het een paar weken geleden gevraagd, dan wel. Maar ik denk dat we met z’n allen opgelucht zijn dat deze keuze is gemaakt.”

Warme band

De keuze voor een andere naam is gemaakt in overleg met “iedereen die daarbij betrokken” is. Het is niet duidelijk of dat ook de koninklijke familie betreft. “Het feit dat de koningin hier was, laat zien dat we met elkaar doen waar we goed in zijn”, vult Broers aan. “Het vieren van cultuur. Het verbinden van cultuur. En daar past een naam bij die dat heel duidelijk zegt.”

De band tussen het Koninklijk Huis en het Cultuurfonds blijft dan ook warm, stelt Broers. Dat blijkt mede uit de aanwezigheid van koningin Máxima, die maandag de prijs aan theatergezelschap Female Economy overhandigde. “De koningin was hier en we hebben met elkaar een fantastische middag gehad”, besluit de directrice. “Dus de band is er en de traditie van 85 jaar samen zal door de naam niet veranderen.”