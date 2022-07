Beatrix aanwezig bij concert European Union Youth Orchestra

Prinses Beatrix is vrijdag 26 augustus aanwezig bij het concert van het European Union Youth Orchestra in het Concertgebouw in Amsterdam. Het is de dertigste keer dat het orkest met leden uit de hele Europese Unie in het Concertgebouw optreedt. Prinses Beatrix is beschermvrouwe van het orkest.

Het 111-koppige orkest brengt onder leiding van dirigent Gianandrea Noseda de Nederlandse première van Nexus van de Britse componist Hannah Kendall. Pianist Francesco Piemontesi soleert in Rachmaninoffs Rapsodie op een thema van Paganini. Afgesloten wordt met het iconische meesterwerk Le sacre du printemps van Stravinsky.

Het European Union Youth Orchestra (EUYO) is het jeugdorkest van de Europese Unie. Het orkest is in 1976 opgericht ter bevordering van culturele samenwerking, eenheid en vriendschap onder Europese jongeren. Het biedt jonge getalenteerde musici de kans internationale ervaring op te doen in samenwerking met beroemde dirigenten en solisten. Het is overigens niet het oudste jeugdorkest van Europa. Die eer valt te beurt aan het Hofstads Jeugdorkest uit Den Haag, dat in 1923 werd opgericht.

Het EUYO bestaat uit meer dan honderd jongeren tussen de 16 en 26 jaar, onder wie zes Nederlandse musici. De orkestleden worden ieder jaar geselecteerd uit meer dan 2500 kandidaten uit de lidstaten van de Europese Unie. Een plaats in het orkest betekent vaak een opstap naar een loopbaan bij een van de grote Europese orkesten.