Beatrix aanwezig bij viering 25 jaar Genootschap Nederland-Aruba

Prinses Beatrix is zaterdag 19 november aanwezig bij de viering van het 25-jarig bestaan van het Genootschap Nederland-Aruba, maakte de Rijksvoorlichtingsdienst woensdag bekend. Het jubileum staat in het teken van de kracht van een eeuwenlange verbondenheid tussen de landen in het koninkrijk, aldus de RVD. De festiviteiten vinden plaats in Theater Diligentia in Den Haag.

Tijdens de viering woont Beatrix een aantal toespraken bij. Zo spreken antropoloog Francio Guadeloupe en historicus Gert Oostindie over uiteenlopende onderwerpen. Gitarist Jean-Jacques Rojer treedt tijdens de viering op. Na afloop spreekt de prinses met betrokkenen bij het Genootschap Nederland-Aruba.

Naast de toespraken en het optreden, zal schrijver Frida Winklaar Domacassé ook een aantal gedichten voorgedragen. Verder spreekt rector magnificus Viola Heutger van de Universiteit van Aruba over de toekomst van het hoger onderwijs op het eiland.

Het Genootschap Nederland-Aruba zet zich sinds 1997 in voor versterking van de banden tussen beide landen binnen het koninkrijk. Het gaat dan om economische, sociale, educatieve, politieke en culturele betrekkingen tussen Nederland en Aruba.