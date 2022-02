Beatrix beleeft veel plezier aan bezoek bij Marechaussee

Prinses Beatrix heeft woensdagochtend een werkbezoek gebracht aan de Koninklijke Marechaussee. Dat deed ze in de Koning Willem III-kazerne in Apeldoorn, waar het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum van de Marechaussee is gehuisvest. Bekend terrein voor Beatrix die hier al in juli 1956 kwam toen ze beschermvrouw werd van dit krijgsmachtonderdeel.

De prinses zei het fijn te vinden weer aandacht te kunnen besteden aan de Koninklijke Marechaussee. Die komt ze overigens al haar hele leven vrijwel dagelijks tegen. De Marechaussee is sinds 1908 ook belast met de bewaking van de koninklijke woningen en manschappen staan ook bij het hek van kasteel Drakensteyn in Lage Vuursche.

Beatrix (84) droeg speciaal voor de gelegenheid de broche die ze in 1956 voor haar achttiende verjaardag van de Marechaussee kreeg. Aan het begin van haar bezoek kreeg ze ook een foto te zien van haar eerste stappen op het kazerneterrein, vergezeld door haar vader prins Bernhard.

Robothond

Beatrix ging achter gesloten deuren uitgebreid in gesprek over de ontwikkelingen bij de Marechaussee en sprak met docenten en studenten. Daarna kreeg ze een presentatie met onder meer robothond SPOT, waarmee nog wordt geëxperimenteerd, en een hond die explosieven opspoort.

De prinses was helemaal in haar element en vroeg honderduit. De robot, die met een tablet wordt bestuurd, kan bijvoorbeeld een drugspand in worden gestuurd om dat te verkennen. Beatrix wilde het ‘dier’ ook even aaien. “Heel leuk”, aldus de prinses, die bij de echte hond nog veel enthousiaster werd en zelf ook uitgebreid over haar ervaringen met honden vertelde.

Paarden

Buiten wachtte de bereden Marechaussee op haar, om zowel de ceremoniële als de operationele uniformen te laten zien. Beatrix, zelf een ervaren amazone die nog steeds paardrijdt, vertelde over de peesblessure van haar lievelingspaard en had alle begrip voor de schichtigheid van een paar paarden vanwege de muziek van het speciaal voor het bezoek aangetreden muziekkorps.

Toen dat weer ging spelen en het ‘Wapenlied’ werd aangeheven als aubade aan de prinses, keek ze even bezorgd om of de paarden zich goed hielden. “Ga maar wat verder af staan”, had ze al geadviseerd.