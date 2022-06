Beatrix bij herdenkingsdienst Lady Elizabeth in Londen

Prinses Beatrix heeft donderdag een herdenkingsdienst bijgewoond voor de in 2020 overleden Lady Elizabeth Anson, een achternicht van de Britse koningin Elizabeth. Dat gebeurde in St Margaret’s Church in het Londense Westminster, melden Britse media.

Anson overleed in november 2020 op 79-jarige leeftijd en was bevriend met zowel Elizabeth als Beatrix. Zo was ze een van de zes bruidsmeisjes op het huwelijk van prinses Beatrix en prins Claus in 1966. Beatrix was op haar beurt aanwezig bij de bruiloft van Anson in 1972.

Anson was in Britse koninklijke kringen vooral bekend vanwege de feesten die ze voor de familie organiseerde. Sinds 1960 was ze een van de vaste ‘partyplanners’. Zo organiseerde ze een evenement ter ere van het huwelijk van prins William en Catherine in 2011. In 2018 was ze nog aanwezig bij het banket ter ere van het staatsbezoek dat koning Willem-Alexander en koningin Máxima brachten aan Groot-Brittannië.

Bij de herdenking waren meer bekende namen aanwezig. Zo woonde Sophie, de gravin van Wessex, en Sarah Ferguson, de hertogin van York, de dienst bij.