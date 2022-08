Beatrix bij viering 300 jaar Bovenmolen in Zevenhuizen

Prinses Beatrix gaat na de rustige zomermaanden in september weer aan het werk. Op vrijdag 9 september is zij in Zevenhuizen aanwezig bij de viering van het 300-jarig bestaan van de Bovenmolen.

Tijdens haar bezoek is de prinses getuige van een bijzonder moment van de molenaarsfamilie, want het beheer van de Bovenmolen wordt die dag overgedragen aan de zevende generatie. Daarnaast spreekt Beatrix die middag onder meer met de molenaars van de molenviergang over hun werk, de geschiedenis van de molens en recente restauraties.

Het is niet de eerste keer dat Beatrix dit jaar een molen bezoekt. In haar rol als beschermvrouwe van Vereniging De Hollandsche Molen bezocht ze in maart nog de opening van de gerestaureerde stellingmolen Ceres in Bovenkarspel.