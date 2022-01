Beatrix, Constantijn en Laurentien naar Holland Dance Festival

Prinses Beatrix, prins Constantijn en prinses Laurentien zijn donderdagavond weer bij de opening van het Holland Dance Festival in Den Haag. De aftrap van de achttiende editie van het grootste festival voor moderne dans ter wereld vindt plaats in Amare.

Het Nederlands Dans Theater I opent met de voorstelling Traces left within. Ook wordt de Jiří Kylián Ring uitgereikt aan een persoon die een belangrijke bijdrage levert aan dans in Nederland.

Tijdens het Holland Dance Festival, dat tot en met 19 februari duurt, zijn zestig voorstellingen te zien in Den Haag, Tilburg, Rotterdam en Amsterdam.

Beatrix is traditiegetrouw bij de opening van het festival. Vorig jaar kon het evenement vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan, maar in 2019 was ze ook samen met Constantijn en Laurentien bij de aftrap.