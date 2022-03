Beatrix en Mabel trakteren winnaar Ingenieursprijs op applaus

Prinses Beatrix en prinses Mabel hebben woensdag virtueel de uitreiking van de achtste Prins Friso Ingenieursprijs bijgewoond. Zij zagen hoe Martin van Rooij, medeoprichter en technisch directeur van Ocean Grazer, werd uitgeroepen tot Ingenieur van het Jaar. De publieksprijs ging naar Nikéh Booister, adviseur Waterveiligheid en Klimaatadaptatie bij Sweco, en de studentenprijs naar het team MSP Maastricht.

Op beelden die door het paleis zijn verspreid is te zien dat Beatrix en Mabel de winnaars trakteren op een uitbundig applaus. Prinses Mabel feliciteerde, mede namens haar schoonmoeder, alle kandidaten met hun prestaties.

Hoewel alle coronamaatregelen zo goed als verdwenen zijn, was de prijsuitreiking opnieuw digitaal. Ook vorig jaar schoven Beatrix en Mabel van achter hun computer aan. Het was voor Beatrix destijds haar eerste digitale ‘bezoek’.

De Prins Friso Prijs wordt sinds 2015 uitgereikt door het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs (KIVI), de beroepsvereniging voor ingenieurs in Nederland. De prijs is in het leven geroepen om onderscheidende beroepsgenoten een podium te bieden. Friso was ingenieur werktuigbouwkunde en lucht- en ruimtevaarttechniek en lid van het KIVI.